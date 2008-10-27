Литвин визначився: Хай російський флот платить більше - і залишається

Лідер однойменної парламентської сили Володимир ЛИТВИН вважає, що плата за перебування Чорноморського флоту Росії на теріторії України вже сьогодні повинна наближатися до загальносвітових стандартів.

"Стосовно флоту: слід порахувати, що потрібно Україні. Сьогодні одні бідкаються, що за оренду наших земель і водних акваторій Росія сплачує менше 100 мільйонів доларів в рік. І це йде автоматично в рахунок погашення боргу. Вони стверджують, що це мало, і кажуть, що треба брати два з половиною мільярди. Але за умови, що флот залишається в Криму лише до 2017 року. Другі кажуть, що питання не слід порушувати до 2017 року взагалі. А треті кажуть, що слід виводити флот негайно. Я вважаю, що слід визначитися – що вигідно країні", - заявив політик в інтерв’ю УНІАН (повний текст тут - http://unian.net/ukr/news/news-280840.html)

"Якщо перебування вигідне і це збігатиметься з інтересами Росії, то чому б не сказати, що флот продовжить термін перебування ще на двадцять років, але плата вже сьогодні повинна наближатися до загальносвітових стандартів. Це буде вигідно Україні? Очевидно, так", - додав В.ЛИТВИН.

"Слід поговорити з Росією. Гадаю, що й вона позитивно сприйме таку визначеність", - вважає він.

В.ЛИТВИН заявив, що "ми повинні порахувати, що вигідно Україні", а для початку провести інвентаризацію. "Зрозуміти, які є проблеми у використанні майна, яке сьогодні належить виключно військовим", - заявив лідер Народної партії.

"Я гадаю, що у нас є спритні люди, які домовляються, вони стоять над політикою і вирішують ці проблеми з користю для себе", - каже він.