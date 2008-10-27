Перший в Україні віртуальний музей відкриють у Севастополі

11 грудня в Севастополі відкриється перший в Україні віртуальний музей - «Російський музей».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Вже все вирішено, й сам пан ГУСЄВ, директор «Російського музею», приїжджає до нас із великою бригадою своїх співробітників. А з усієї України з`їжджаються всі директори художніх музеїв. У нас буде величезний форум художніх музеїв України, й ми відкриємо перший в Україні віртуальний музей», - сказав представник керівництва виконавчої влади міста. В.КАЗАРІН додав, що в цьому музеї «будуть віртуально представлені зали нашого Художнього музею імені Крощицького».