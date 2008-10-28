Заходи до 90-річчя ВЛКСМ

29 жовтня - у Сімферополі з нагоди ювілею комсомолу комуністи і комсомольці покладуть квіти до пам`ятників Володимиру Леніну (10.45 - центр міста), народному артистові СРСР Юрію Богатікову і комсомольцям.

Крім того, комуністи проведуть мітинг (11.15 - вул. Гоголя, 9), на будівлі колишнього Кримського обласного комітету Ленінського комуністичного союзу молоді України встановлять відновлені після реставрації ордени В.І.Леніна (вул. Гоголя, 9).

Також комуністи урочисто відкриють меморіальну дошку радянському письменникові Аркадію Гайдару (12.00-12.30. - вул. Гагаріна).