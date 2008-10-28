У Севастополі врятували малюка

3-річного хлопчика врятували вогнеборці МНС під час пожежі в Севастополі.

Як сьогодні повідомляє Відділення пропаганди та зв’язків із громадськістю при ГУ МНС у Севастополі, пожежа сталася напередодні у квартирі в будинку в Гагарінському районі міста.

«За лічені секунди із задимленої квартири на першому поверсі вогнеборці МНС винесли 3-річного малюка та передали його лікарям «швидкої». В нього отруєння чадним газом», - йдеться у повідомленні.

Як з`ясувалося, дитинку батьки залишили вдома наодинці. Причина пожежі встановлюється.