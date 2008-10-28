Лисицям Криму буде не солодко
19:02, 28 жовтня 2008Крым
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(денна норма відстрілу)
16 листопада на території Автономної Республіки Крим відкривається сезон полювання на хутрових звірів.
Як повідомляє Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, днем проведення полювання є неділя. Для власників мисливських собак при полюванні на лисицю та єнотовидну собаку додатковий день полювання – субота.
Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем - один заєць, лисиці та єнотовидних собак не лімітовано.
Інспекторами Рескомприроди Криму з залучанням працівників МВС будуть проводитись регулярні рейди по виявленню та недопущенню фактів браконьєрства та інших порушень ведення полювання та мисливського господарства.
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