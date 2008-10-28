Лисицям Криму буде не солодко

16 листопада на території Автономної Республіки Крим відкривається сезон полювання на хутрових звірів.

Як повідомляє Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, днем проведення полювання є неділя. Для власників мисливських собак при полюванні на лисицю та єнотовидну собаку додатковий день полювання – субота.

Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем - один заєць, лисиці та єнотовидних собак не лімітовано.

Інспекторами Рескомприроди Криму з залучанням працівників МВС будуть проводитись регулярні рейди по виявленню та недопущенню фактів браконьєрства та інших порушень ведення полювання та мисливського господарства.