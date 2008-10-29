Погода в Криму до кінця місяця

За прогнозами Українського гідрометцентру, до кінця цього місяця в Криму без опадів.

29 жовтня (середа) вночі та вранці місцями туман. На Кримському півострові вдень 13-18° тепла, вночі 4-9° тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

30-31 жовтня в Криму вдень 16-21° тепла, вночі 6-11° тепла. Вітер південний 7-12 м/с.

29 жовтня на території України очікується мінлива хмарність, без опадів. 30-31 жовтня утримається мінлива хмарність. В західних областях 30 жовтня вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, 31 жовтня часом дощі.