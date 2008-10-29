Пульс кризи: на чому збираються економити українці?

Дві третини українців бояться наслідків економічної кризи, але не бачать серйозних причин для того, аби відчути на собі удари кризи.

Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна, згідно з переданими агентству УНІАН даними опитування, проведеного у рамках програми досліджень «Пульс кризи».

Як зазначають в Інституті Горшеніна, метою цієї нової програми є виявлення динаміки змін споживчих можливостей українців під час світової економічної кризи та впливу кризової ситуації на громадські настрої в Україні.

Зокрема, відповідно до опитування, переважна більшість українців заявляють, що економічна ситуація в Україні погіршилася (87,1% респондентів), а 79,3% бояться наслідків економічної кризи.

„Проте ці страхи можна назвати фантомними страхами, викликаними переважно повідомленнями засобів масової інформації та істерією, що нагнітається політиками”, зауважують в Інституті Горшеніна.

За даними експертів інституту, соціологічні дослідження свідчать, що респонденти не бачать серйозних причин для того, аби відчути на собі удари кризи. Більше половини опитаних заявили, що їхні прибутки не змінилися (55,1%). Для 11,4% респондентів вони навіть збільшилися – незважаючи на кризу. Про зменшення своїх прибутків говорить кожен третій респондент.

Лише 16,2% респондентів бояться втратити роботу, 75,7% респондентів стверджують, що не робитимуть продовольчих запасів на випадок кризи.

Соцопитування демонструє, що за час незалежності України у громадян знизився рівень патерналістських очікувань. Вони переважно негативно оцінюють економічну політику уряду (76,2%), проте водночас, як показують паралельні дослідження, переважно не хочуть відставки уряду, оскільки вважають відставку додатковим чинником дестабілізації.

Дві третини респондентів не довіряють українським банкам (проте показник тих, хто довіряє національній банківській системі, також доволі високий як для кризового періоду – 18,6%).

Лише 4% опитаних покладаються у кризовій ситуації на державу. 72,8% готові покладатися виключно на власні сили, ще третина – на допомогу рідних і друзів.

Також опитування демонструє, що українці готові заощаджувати на одязі (31,4%), на продуктах харчування, на можливостях відпочити, на проведенні дозвілля (від 22% до 24% респондентів), але не збираються відмовлятися від купівлі автомобілів і квартир (лише 18,8% респондентів заявили, що не купуватимуть під час кризи дорогі речі).

Лише 6% громадян будуть економити на комунальних платежах – якими б вони не були, а 7,4% - на транспортних витратах. Кожен п`ятий громадянин відповів, що не збирається економити (показники «ні на чому не економлю» і «важко сказати»).

Переважна більшість опитаних під час кризи мають намір вкладати гроші у нерухомість та землю (24,6%) або тримати заощадження вдома (23%). 13,7% купуватимуть золото і ювелірні вироби. Вкладати кошти у купівлю доларів мають намір 7,4% респондентів, ще 6,4% віддають перевагу євро.

Дослідження «Пульс кризи» проводилось Інститутом Горшеніна з 22 по 25 жовтня. Опитування проводилось у всіх обласних центрах України, Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано тисячу респондентів у віці 18 і більше років. Квотами у вибірці були вік і стать. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.