Коханці згоріли в Криму
10:19, 29 жовтня 2008Крым
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Причина пожежі встановлюється
Дві людини загинули внаслідок пожежі у приватному будинку в Красногвардійському районі Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інформація про пожежу, площа якої становить 30 квадратних метрів, надійшла напередодні.
Вогонь було ліквідовано рятувальниками. На місці події знайшли тіла чоловіка і жінки (1962 і 1970 років народження відповідно).
Пожежа знищила покрівлю будинку і побутові речі.
«Причина пожежі і причина смерті людей встановлюються», - повідомили в МНС.
Швидше за все, пожежа сталася в результаті необережного поводження з вогнем коханців, що знаходилися в нетверезому стані, кажуть рятувальники.
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