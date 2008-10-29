Коханці згоріли в Криму

Дві людини загинули внаслідок пожежі у приватному будинку в Красногвардійському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інформація про пожежу, площа якої становить 30 квадратних метрів, надійшла напередодні.

Вогонь було ліквідовано рятувальниками. На місці події знайшли тіла чоловіка і жінки (1962 і 1970 років народження відповідно).

Пожежа знищила покрівлю будинку і побутові речі.

«Причина пожежі і причина смерті людей встановлюються», - повідомили в МНС.

Швидше за все, пожежа сталася в результаті необережного поводження з вогнем коханців, що знаходилися в нетверезому стані, кажуть рятувальники.