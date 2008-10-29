У Криму затримали начальника Первомайського районного відділу міліції

У Криму за зловживання службовим становищем затриманий начальник Первомайського районного відділу міліції автономії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах Криму.

Міліціонер був затриманий 28 жовтня працівниками прокуратури і Служби безпеки України. Начальник Первомайського райвідділу міліції Криму знаходився у відпустці.

«Наскільки нам відомо, він затриманий у знову порушеній кримінальній справі 2005 року – скоєння розкрадань, крадіжки. На той час він працював у джанкойській міліції», - повідомив співрозмовник агентства.

У прокуратурі Криму кореспонденту УНІАН підтвердили факт затримання. «Поки лише можу сказати, що він затриманий», - сказала прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА. За даними прокуратури, міліціонер затриманий за зловживання службовим становищем. При цьому Н.БОЯРКІНА не стала уточнювати, хто саме проводив затримання міліціонера і в яких саме порушеннях він звинувачується.

Начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ підтвердив УНІАН факт затримання начальника Первомайського райвідділу міліції.