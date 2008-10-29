Інкерман знову з водою

Водогін пошкодив Севастопольгаз

У Севастополі відновлений пошкоджений магістральний водогін, який забезпечує водою місто Інкерман. Як повідомляє прес-служба МНС України, магістральний водогін діаметром 600 мм був пошкоджений вдень 28 жовтня бригадою комунального підприємства „Севастопольгаз” під час проведення земляних робіт. На період проведення ремонтних робіт на водогоні водопостачання міста Інкерман здійснювалося з резервного водогону. Ввечері 28 жовтня водопостачання відновлено бригадою комунального підприємства „Севастопольводоканал”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter