Крим хоче повернути славу краю садів і виноградників

Верховна Рада і Рада міністрів Криму намітили низку заходів з підтримки виноградарства і виноробства, щоб повернути автономії минулу славу «краю садів і виноградників», повідомили у прес-центрі кримського парламенту з посиланням на голову ВР АРК Анатолія ГРИЦЕНКА.

Він наголосив, що, попри кризу, що призвела до скорочення площ кримських виноградників більш ніж утричі, в даний час галузь садівництва і виноградарства відновлює свої позиції в економіці Криму.

За даними кримського спікера, за останні три роки в Криму посаджено 6 тис. га багаторічних насаджень. За час осіннього висадження цього року передбачається висадити ще 555 га садів і виноградників.

«За прогнозними показниками, виробництво фруктів і винограду в 2008 році відповідно становитиме 55,6 тисячі тонн і 91,0 тисяч тонн, що вдвічі більше від рівня 2006 року. Цю динаміку ми маємо намір продовжувати», - наголосив глава кримського парламенту.

А.ГРИЦЕНКО додав, що в Криму прийнято і здійснюється галузева Програма розвитку садівництва і виноградарства до 2010 року, яка передбачає доведення обсягів виробництва фруктів до 100 тисяч тонн, а винограду до 105 тисяч тонн.

Разом з тим, відзначив кримський спікер, відновити в повному обсягу галузь виноградарства в Криму без державної підтримки неможливо.

«Високий ступінь зношеності основних фондів виноградарських і виноробних підприємств (51%), морально застаріле устаткування, слабкий розвиток вітчизняної промисловості з виробництва допоміжних матеріалів для галузі вимагають вкладення значних коштів», - відзначає прес-центр парламенту АРК.

На думку А.ГРИЦЕНКО, для вирішення проблем галузі необхідне ухвалення держпрограми розвитку виноградарства і садівництва, яка передбачала б, зокрема, зниження рівня кредитних ставок підприємствам, які не мають достатніх коштів, а в ряді випадків – на конкурсній основі – і безпроцентне кредитування, як це, наприклад, робиться за програмою підтримки промислових підприємств.