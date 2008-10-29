Госпсуд Криму скасував обмеження і привілеї при виділенні землі

Господарський суд Криму скасував рішення міської ради Судака «Про порядок організації розподілу і надання земельних ділянок для особистого житлового будівництва».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, суд погодився з доводами прокурора міста Судак про те, що введення обмежень і привілеїв при виділенні землі суперечить чинному законодавству.

«Зокрема, міська рада своїм рішенням встановила черги на отримання землі, ввела необхідність надання документів, які не передбачені законом. Крім того, для репатріантів депутати ввели обмеження на отримання землі, для благодійників - тих, хто надав добродійну допомогу раді, - привілеї. Завівши свої правила, народні обранці закріпили за собою право взагалі не розглядати заяви, які не відповідають введеним ними нормам», - йдеться у повідомленні кримської прокуратури.

Раніше Госпсуд Криму за позовом прокурора Судака визнав протиправною подібну нормотворчість депутатів Морської сільської ради. На підставі того, що рішення народних обранців суперечили Конституції України, Земельному кодексу України, за протестами прокуратури міста Судак скасовано аналогічні рішення Веселовської та Міжріченської сільрад.