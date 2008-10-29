Нацбанк вирішив, що час для доларової паніки настав?

Курс гривні до кінця цього року буде на рівні не менше 6 грн. за 1 долар США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

При цьому він зазначив, що на сьогодні середньорічний курс національної валюти становить 4,93 грн. за 1 долар.

За його словами, суб`єкти господарювання планували свою діяльність, виходячи із середньорічного курсу на рівні 5,10 грн. за 1 дол.

«Ми старатимемося, щоб середньорічний курс був на рівні 5,10 грн. за 1 дол., хоча очевидно, що номінальний курс буде нижчий», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Крім того, голова НБУ заявив, що дії Нацбанку будуть спрямовані на те, щоб припинити практику формування трьох-чотирьох валютних курсів в Україні. Так, на сьогодні існує чотири курси – це офіційний курс гривні, курс гривні, який формується на міжбанківському і готовковому валютному ринку, а також курс, за яким НБУ здійснює свої валютні інтервенції.

В.СТЕЛЬМАХ зазначив, що необхідно зробити все для того, щоб у країні існував єдиний курс національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, ще п`ять днів тому заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ стверджував, що зростання курсу долара по відношенню до гривні в обмінних пунктах спровоковане виключно панікою серед населення. «Ніякої девальвації не немає, все відбувається (зростання курсу - УНІАН) за рахунок паніки», - підкреслив він.