У Криму затримали безробітних з гранатами та марихуаною

У Криму затримали 2-х безробітних чоловіків: одного - з гранатами, іншого - з марихуаною.

Як повідомляє прес-служба МВС України, у Керчі затримано 21-річного безробітного місцевого жителя, за місцем проживання якого вилучено гранати РГД-5, Ф-1 та чотири набої калібру 7,62 міліметрів.

43-річного безробітного, за місцем проживання якого вилучено 15 кілограмів марихуани, затримано в Совєтського району Криму.