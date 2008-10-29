У Криму затримали безробітних з гранатами та марихуаною
13:23, 29 жовтня 2008Крым
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Подробиці знає міліція
У Криму затримали 2-х безробітних чоловіків: одного - з гранатами, іншого - з марихуаною.
Як повідомляє прес-служба МВС України, у Керчі затримано 21-річного безробітного місцевого жителя, за місцем проживання якого вилучено гранати РГД-5, Ф-1 та чотири набої калібру 7,62 міліметрів.
43-річного безробітного, за місцем проживання якого вилучено 15 кілограмів марихуани, затримано в Совєтського району Криму.
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