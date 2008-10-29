Квіти - Леніну, дошку - Гайдару

Кримські комуністи сьогодні в Сімферополі з нагоди 90-річчя Всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді (ВЛКСМ) провели святковий мітинг й урочисто відкрили меморіальну пам`ятну дошку радянському письменникові Аркадію Гайдару.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.

Комуністи, ветерани, комсомольці поклали квіти до підніжжя пам`ятників Володимиру Леніну, радянському співакові, лауреатові премії ленінського комсомолу Юрію Богатікову і пам`ятника комсомольцям.

Крім того, відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки А.Гайдару. «Його книги слугували закладенням високих патріотичних, етичних основ багатьом поколінням радянської молоді», – відзначили кримські комуністи.

Також у Сімферополі під звуки гімну СРСР пройшла урочиста церемонія презентації двох орденів В.Леніна, повернених після реставрації на фасад будівлі колишнього кримського обкому Ленінської комуністичної спілки молоді України.

«Школою змужніння, формування громадянської позиції» назвав комсомол лідер комуністів Криму, народний депутат (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ.

Довідка УНІАН. Молодіжна громадсько-політична організація, яка пізніше почала називатися ВЛКСМ, була створена на першому Всеросійському з`їзді спілок робочої і селянської молоді 29 жовтня 1918 року.

Аркадій Гайдар – радянський письменник, автор книг для дітей і юнацтва. Один з найвідоміших творів А.Гайдара – «Тимур і його команда».

Фото - сайт Л.Грача