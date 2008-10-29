Рада грошей на вибори не дала

Верховна Рада України не підтримала законопроект «Про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2008 рік» щодо фінансування позачергових виборів до парламенту, що був внесений народним депутатом Ксенією ЛЯПІНОЮ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Як передає кореспондент УНІАН, цей законопроект підтримали тільки 222 депутата, в тому числі 170 депутатів з Партії регіонів, 35 – із фракції НУ-НС та 17 – фракції Блоку Литвина.

Депутати фракцій БЮТ та КПУ не підтримали цей проект закону.

Документ передбачав виділення з держбюджету 417,5 млн. грн. на проведення позачергових виборів до ВР.