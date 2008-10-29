Ющенко зупинив передачу компанії «Море» Мінпромполітики

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію пункту 1 розпорядження Кабінету міністрів, яким передбачено передати Міністерству промислової політики України повноваження з управління корпоративними правами держави стосовно низки господарських товариств, зокрема ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія "Море"» (Феодосія, Крим). Відповідний Указ Глави держави оприлюднено сьогодні. Рішення прийнято урядом без участі Фонду державного майна України, йдеться в Указі. Таким чином уряд порушив деякі статті Конституції України. Як повідомяв УНІАН, 17 жовтня урядом видано розпорядження №1335-р «Про передачу Мінпромполітики повноважень з управління корпоративними правами держави стосовно деяких господарських товариств». Пунктом 1 розпорядження передбачено передати Мінпромполітики повноваження з управління корпоративними правами держави стосовно низки господарських товариств. Довідка УНІАН. Компанія «Море» займається проектними роботами, виробництвом швидкохідних пасажирських суден, моторних яхт і катерів, а також виробництвом військових патрульних кораблів тощо.

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