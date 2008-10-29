Рудьковський присягається: за скасування автономії не виступав

Член Соціалістичної партії України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ запевняє, що він не виступав за скасування автономії Криму.

«Останнім часом на декількох інтернет-сайтах з’ явилась інформація щодо нібито моїх заяв стосовно Автономної Республіки Крим. З впевненістю стверджую, що слова, які мені приписують, я не говорив», - йдеться в заяві М.РУДЬКОВСЬКОГО, яка розміщена сьогодні на офіційному сайті СПУ. «Хочеться вважати, - додав член Соцпартії, - що поява такої «сенсаційної» інформації є результатом технічної помилки, а не злого умислу тих, хто таку інформацію поширював».

М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що «Соціалістична партія виступала і виступає за наповнення автономії реальним змістом і повноваженнями». Така позиція, сподівається політик, буде врахована парламентом при проведенні другого етапу політичної реформи і сприятиме інтенсивному розвитку Криму.