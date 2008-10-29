ЄЦ звинувачує низку політсил Севастополя у провокації

Севастопольська міська організація політичної партії "Єдиний Центр" звинувачує севастопольські відділення Партії регіонів, КПУ, "Руського блоку" і ПСПУ в спробах спровокувати міжнаціональну ворожнечу.

Як йдеться в заяві організації, текст якої передано агентству УНІАН, "недолуга провокація біля пам`ятника Катерині ІІ й ланцюжок подій після цього, не залишають ані найменших сумнівів у її авторстві".

У заяві також наголошується: "Відчуваючи зростання недовіри й бажаючи відвернути городян від реальних економічних проблем і екологічних загроз, спаяний земельними інтересами альянс місцевих вождів Партії регіонів, КПУ, ” Руського блоку” і ПСПУ щосили намагається розіграти свою останню карту - спровокувати міжнаціональну ворожнечу, якої ніколи не було в нашому дружному багатонаціональному місті, й з цієї ганебної піни змайструвати собі ореол справжніх патріотів міста".

Севастопольський "Єдиний Центр" "категорично засуджує нагнітання політичного становища як метод зупинити неухильне падіння довіри севастопольців до міської ради".

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі вночі 28 жовтня невідомі облили жовтою й синьою фарбою пам`ятник Катерині ІІ.

Активісти низки проросійських організацій Севастополя не виключають, що пам`ятник облили фарбою прихильники "Братства" Дмитра КОРЧИНСЬКОГО. Разом із тим, помічник лідера «Братства» повідомив, що до цієї події "точно кримські активісти" не мають відношення.

Громадська організація "Українська громада Севастополя" заявила, що також не має відношення до події, а "коріння вандалізму" слід шукати серед проросійських організацій.

Пам`ятник Катерині II відкрили в Севастополі 15 червня. Раніше судовим рішенням було зупинено дію рішення Севастопольської міської ради про встановлення цього пам`ятника.