Майже тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили зі штолень

Майже тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили з Інкерманських штолень при плановому розмінуванні цього об’єкту.

Розмінування триває в рамках «Програми знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни у районі міст Севастополя та Керчі».

Як поідомляє Відділення пропаганди та зв’язків із громадськістю при ГУ МНС у Севастополі, були вилучені 32 артилерійських снаряди, 351 підривник та 613 набоїв.

Усі вибухонебезпечні предмети складені на спеціальному майданчику та найближчим часом будуть знешкоджені піротехніками МНС.