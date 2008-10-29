Майже тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили зі штолень
17:52, 29 жовтня 2008Крым
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Відгомони війни
Майже тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили з Інкерманських штолень при плановому розмінуванні цього об’єкту.
Розмінування триває в рамках «Програми знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни у районі міст Севастополя та Керчі».
Як поідомляє Відділення пропаганди та зв’язків із громадськістю при ГУ МНС у Севастополі, були вилучені 32 артилерійських снаряди, 351 підривник та 613 набоїв.
Усі вибухонебезпечні предмети складені на спеціальному майданчику та найближчим часом будуть знешкоджені піротехніками МНС.
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