Севастополь відвідала військова делегація США

Штаб Військово-Морських Сил Збройних Сил України у Севастополі відвідали кращі випускники Програми "Кепстоун" Національного коледжу оборони Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляє прес-служба Управління Міноборони України, керівник української військової делегації - тимчасово виконуючий обов’язки командувача ВМС віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ зазначив, що співробітництво між флотами України та США було започатковано ще у 1994 році, коли один з кораблів американського військового флоту прибув до порту в Одесі.

"З того часу було проведено понад 160 спільних військово-морських заходів, зокрема, українсько-американські навчання серії "Сі Бриз". У питаннях міжнародного співробітництва завдяки допомозі американської військової сторони ми досягли чималих успіхів", – сказав він.

В ході візиту американські військові також обговорили з українськими колегами сучасний стан Військово-Морських Сил України та перспективи розвитку відносин у подальшому.

Довідка. Програма "Кепстоун" була заснована у 1982 році в Національному оборонному коледжі США за рішенням керівництва Об’єднаного командування начальників штабів. Відповідно до документу, якій був підписаний у 1986 році, усі новопризначені генерали та адмірали Збройних Сил США повинні пройти навчання за цією програмою.

Програма курсу передбачає вивчення системи планування та підбору персоналу. Курс також надає базову підготовку офіцерам Збройних Сил США щодо проходження ними служби в об’єднаних та багатонаціональних штабах. Навчальна програма курсу включає процес прийняття рішень у сфері національної оборони, військову стратегію, взаємо сумісність, а також загальні засади стратегії і національної безпеки та оборони.