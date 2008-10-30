Росія правильно вчинила в Грузії, але в Криму таке неможливе

У кримському парламенті вважають некомпетентним вислів міністра закордонних справ головуючої в Європейському Союзі Франції Бернара КУШНЕРА про можливе повторення Російською Федерацією «грузинського сценарію» в Криму.

Віце-спікер парламенту автономії Михайло БАХАРЄВ заявив в коментарі УНІАН, що у Верховній Раді Автономної Республіки Крим зі здивуванням сприйняли слова глави зовнішньополітичного відомства Франції.

«Вислови Бернара КУШНЕРА у мене викликають питання щодо його компетенції: я не розумію, ким він раніше був, чи працював взагалі у сфері зовнішніх відносин? Складається таке враження, що він впав з Місяця... Я не знаю, можливо, він розбирається в якихось проблемах африканських країн, але те, що він не в курсі справ ситуації, яка на пострадянському просторі, - це сто відсотків», - сказав заступник голови кримського парламенту.

М.БАХАРЄВ назвав некоректним проведення паралелей між ситуацією в Криму і Грузії. «Крим, напевно, найбільш спокійний регіон України, хоч би з тієї простої причини, що тут вперше за останні роки нормально працюють. І коли б не криза, і Київ не заважав, якби там (у Києві – УНІАН) була нормальна політична ситуація – тут би (у Криму – УНІАН) було б ще краще і спокійніше», - заявив М.БАХАРЄВ.

Коментуючи слова керівника зовнішньополітичного відомства Франції про небезпеку, що успіх війни в Грузії може підштовхнути Кремль повторити подібний сценарій у іншому місці, віце-спікер ВР АРК відзначив, що раніше на Заході вважали СРСР «імперією зла», а зараз цей стереотип залишився по відношенню до Росії. При цьому, відзначає М.БАХАРЄВ, Захід продовжує вести «політику подвійних стандартів». «У Косово, значить, можна: що хочу - те і поверну, а Росія захистити своїх громадян в Південній Осетії і Абхазії не має права... Росія вчинила абсолютно правильно», - заявив М.БАХАРЄВ, нагадавши, що кримський парламент в цьому РФ підтримав і закликав Верховну Раду України визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії.

Як повідомляв УНІАН, на думку міністра закордонних справ Франції Б.КУШНЕРА, існує небезпека того, що успіх війни в Грузії може підштовхнути Кремль повторити цей сценарій у іншому місці. «Така небезпека існує. Я не хочу сказати, що таке моє відчуття після зустрічей з прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ, Президентом Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, міністром закордонних справ Сергієм ЛАВРОВИМ. Зовсім ні. Але небезпека існує», - сказав Б.КУШНЕР.

При цьому міністр висловив переконання, що Чорне море повинне бути морем миру, а не війни. «Ви бачили картину в моїй приймальні? Це картина ХІХ століття: Паризький конгрес після Кримської війни. Так от, ми не хочемо відновлення війни в Криму», - сказав Б.КУШНЕР в інтерв`ю російській газеті «КоммерсантЪ».