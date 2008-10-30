Прикордонники Сімферопольського загону одержать нову автотехніку
Позашляховики, мікроавтобуси, мотоцикли
Більш як 40 одиниць автомобільної техніки планується передати 31 жовтня прикордонним загонам Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі регіонального управління Держприкордонслужби.
Автотехніка, придбана адміністрацією Держприкордонслужби, буде розподілена між підрозділами Сімферопольського і Бердянського прикордонних загонів.
Серед купленої техніки: 2 мікроавтобуси, 30 мотоциклів «Піонер», позашляховики «Хантер», «Патріот» і «Нива».
«Прибулий в підрозділи транспорт істотно оптимізує умови несення служби і дозволить підвищити показники», - сподіваються в Азово-Чорноморському регіональному управлінні Держприкордонслужби.