15-річний спелеолог розбився в Криму

15-річний спелеолог загинув у печері в Білогорському районі Криму.

Як сьогодні повідомляє прес-служба кримського управління МНС, 28 жовтня близько 14.30 до МНС надійшов дзвінок про допомогу від групи спелеологів з Миколаєва, серед яких були молоді люди від 15 до 20 років.

«Під час підйому з шахти «Гріна», на 80-метровій глибині, зірвався і впав один зі спортсменів. Внаслідок падіння з 30-метрової висоти 15-річний спелеолог отримав смертельні травми та помер на місці», - сказав начальник контрольно-рятувальної служби Криму Володимир МЕЛЬНИКОВ.

Операція з транспортування тіла з-під землі зайняла понад 10 годин.

За словами керівника групи спелеологів, «у Криму вони вже не вперше, і певний досвід у спортсменів був». Але, як зазначили працівники Контрольно-рятувальної служби Криму, причиною трагедії «є грубе порушення правил безпеки».

Обставини події уточнюються, працює оперативно-слідча група міліції та прокуратури.