Міськрада Севастополя розгляне питання ретрансляції каналів РФ

Севастопольська міська рада на позачерговому сесійному засіданні 31 жовтня розгляне питання ”Про ретрансляцію російських телевізійних каналів в Севастопольських кабельних мережах і захист прав жителів Севастополя на інформацію”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськради.

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ останнім часом неодноразово заявляв про те, що, на його думку, обмеження севастопольців в трансляції каналів є «знущанням над людьми», і, перш за все, над людьми літнього віку, які, за його словами, українську мову вже не вивчать, тоді як для молоді міста - це вже не проблема.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів.

За інформацією газети «Экономические известия» (№ 177), з вітчизняного ефіру підуть телеканали ОРТ, РТР, Ren TV та ін. Газета зазначає, що це спричинить скорочення вибору програм і банкрутство кабельних компаній, а виграють ті, хто скуповує місцеві кабельні мережі.

Як повідомив голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО, 1 березня 2008 року минуло три роки відтоді, як Нацрада прийняла вимогу до провайдерів дотримуватися норми вітчизняного законодавства під час ретрансляції іноземних телеканалів. «Йдеться про багато законів, зокрема - про рекламу, авторські та суміжні права, мораль та ін. Річ не тільки в дотриманні чи недотриманні норми української мови в ефірі», - запевнив В.ШЕВЧЕНКО.