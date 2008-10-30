У Криму розвінчували міфи про НАТО

На базі окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України 29 жовтня завершив роботу інформаційно-просвітницький семінар за темою "Роль суспільства у реалізації політики євроатлантичної інтеграції України".

Як повідомляє сьогодні прес-служба Управління Міноборони України, у роботі семінару, який відбувся за сприяння Всеукраїнського громадського об’єднання "Громадська ліга Україна – НАТО" та громадської організації "Кримська правиця", взяли участь представники громадських організацій Криму та військовослужбовці гарнізону.

Головна мета заходу полягала в інформуванні щодо цілей та завдань, які стоять перед Північноатлантичним альянсом, а також розвінчуванні міфів, що створені навколо цієї організації ще за часів “холодної” війни.

Глова громадської організації “Кримська правиця” Олег ФОМУШКІН зазначив, що "НАТО – це стандарт, до якого має прагнути кожна європейська держава і який включає в себе кілька суспільно-важливих складових: відсутність корупції в органах влади, високий рівень статків мешканців, потужне виробництво, достатнє забезпечення військових".

У ході семінару були розглянуті питання, що стосуються політичних, економічних та безпекових переваг євроатлантичної інтеграції нашої країни, соціальні аспекти співробітництва України з НАТО та досвід нових країн, які не так давно стали членами Північноатлантичного альянсу.

По завершенні семінару військовослужбовці отримали інформаційні матеріали щодо співробітництва України з НАТО та літературу стосовно діяльності Альянсу.