Найгірше позаду - нобелівський лауреат з економіки про кризу

Світова економіка вже пройшла найнебезпечнішу фазу фінансової кризи, вважає лауреат Нобелівської премії з економіки Роберт МАНДЕЛЛ.

«Економіка не в такій поганій формі, як може здатися із новин. Реальна економіка не завалилася. Найгірше позаду», – заявив нобелівський лауреат на відкритті Світового форуму лідерів, що проводиться на честь 60-х роковин заснування Південної Кореї, повідомляє "Газета.ра".

Р.МАНДЕЛЛ вважає, що нинішня криза не виняткова. Як приклад він навів 2007 рік, три перші квартали якого економіка США демонструвала зростання, після чого послідували два квартали рецесії.

Також Р.МАНДЕЛЛ посилається на зниження зростання у 2002 році, коли спад проходив приблизно за такою самою моделлю, як і нинішній.