На Херсонщині здали будинок для кримських татар

В смт. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області сьогодні здано в експлуатацію 16-квартирний житловий будинок для депортованих осіб з числа кримських татар.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, проектом будівництва було передбачено зведення двоповерхового трьохсекційного 16-квартирного житлового будинку. В кожній квартирі встановлено індивідуальне опалення. Також в кожній квартирі встановлено гаряче водозабезпечення від електронагрівачів.

Біля 16-квартирного житлового будинку розташовано господарські приміщення, облаштовано дитячий майданчик тощо.

Загальна кошторисна вартість будівництва об`єкта становить 6 млн. 081 тис. грн., у тому числі в 2007 році освоєно 1 млн. 099,96 тис. грн. Будівництво об`єкта розпочато у вересні 2007 року. Його замовником виступило управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

Будівництво будинку профінансовано в рамках загальнодержавної програми підтримки осіб що є репатріантами.

В Генічеському районі мешкає велика кримськотатарська громада.