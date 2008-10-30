ДАІ Криму шукає небезпечний вантаж

У Криму стартувала операція «Небезпечний вантаж».

У ході операції, яка триватиме по 10 листопада включно, співробітники Державтоінспекції проводитимуть рейди-перевірки під назвою «Небезпечний, великогабаритний і важкий вантаж».

Як повідомили в прес-службі Управління ДАІ Криму, в ході операції Державтоінспекція приділятиме увагу дотриманню водіями автомобілів, які перевозять небезпечний вантаж, Правил дорожнього руху (ПДР), наявності відповідної документації і додаткового устаткування транспортних засобів. «По-перше, транспортний засіб, на якому перевозяться небезпечні вантажі, повинен бути позначений пізнавальними знаками «Небезпечний вантаж». По-друге, такий транспорт повинен бути забезпечений протипожежними, знешкоджуючими та іншими пристроями відповідно до властивостей вантажу, що перевозиться. І обов`язково - у водія повинен бути дозвіл, виданий Державтоінспекцією за місцем отримання вантажу», - нагадують в ДАІ.

За час проведення попередньої аналогічної операції (з 28 серпня по 28 вересня) інспектори ДАІ перевірили понад 1,2 тисячі транспортних засобів, які перевозили небезпечні, важкі і негабарити вантажі. З`ясувалося, що більше половини водіїв не виконували вимоги, прописані в ПДР.