Промінвестбанк валила російська фінансова група - СБУ

У дестабілізації ситуації в «Промінвестбанку» (ПІБ) брали участь «одна з фінансових промислових російських груп» і «громадяни України з депутатським статусом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов`язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, розслідування цієї кримінальної справи «просувається дуже швидко: нам відома одна з фінансових промислових російських груп, яка справді стояла, можливо, за замовленнями дестабілізації ситуації в «Промінвестбанку». Крім того, він повідомив, що СБУ «відомий оборот, відомі банки та громадяни України навіть з депутатськими статусами, які брали участь у цьому, навіть більше – відомо, яким способом і через які банки та за які гроші відбувалася ця рейдерська атака».

Для дестабілізації ситуації з «Промінвестбанком», зазначив В.НАЛІВАЙЧЕНЕКО, замовники на території Донецької області «проплатили не тільки смс-повідомлення, а й відеоролики в маршрутних таксі, проплатили неправдиві повідомлення, які розповсюджувалися на шахтах Макіївки, в Маріуполі…».

«Вся ця діяльність була профінансована за рахунок брудних грошей, які відмивали і незаконним способом привласнювали через так звані конвертаційні центри», - сказав керівник Служби безпеки, наголосивши, що «11 з цих конвертаційних центрів СБУ вже ліквідувала».

«Ми вже назвали два конкретні банки, щодо яких порушено кримінальну справу СБУ. Що стосується доведення до банкрутства «Промінвестбанку» - порушено кримінальну справу Генпрокуратурою України», - зазначив В. НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він ще раз наголосив, що за рейдерськими атаками стоять «стійкі злочинні угруповання, які через штучну дестабілізацію роботи надійних українських банків викуповували та вимивали гроші». За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, головною метою злочинців було привласнити кредитний портфель банку. «Шляхом цинічним і протиправним злочинці прагнуть заволодіти кредитними портфелями стійких і стабільних українських банків, - пояснив він. - Кредитні портфелі їх цікавили і в «Промінвестбанку» - передусім державних підприємств України, найпривабливіших, серед них – вугільна галузь, енергетичний сектор, «Нафтогаз України». «Шляхом заволодіння кредитним портфелем злочинці розраховували в такий спосіб встановити контроль над державними привабливими підприємствами», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 7 жовтня запровадив тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови НБУ Володимира КРОТЮКА.

Раніше, 30 вересня, Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн.

Причиною погіршення фінансового стану ПІБ стало дострокове відкликання вкладів населення, що зумовило ускладнення під час проведення платежів.

Ідею націоналізації ПІБ підтримують Рада Національного банку України, голова Верховної Ради, член Ради НБУ Арсеній ЯЦЕНЮК і президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.