Останки 42 червоноармійців і червонофлотців поховали

У Севастополі сьогодні, в день 67-ї річниці початку героїчної оборони міста, з усіма військовими почестями поховали останки 42 червоноармійців і червонофлотців, загиблих при обороні міста в 1941-42 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, з 42 воїнів, знайдених членами Балаклавськой громадської пошукової організації «Подвиг», вдалося встановити імена двох - лейтенанта Василя Васильовича Воронкіна (1911 року народження, с. Благодарноє Отрадненського району Краснодарського краю) і військового лікаря другого рангу Федора Анатолійовича Лютого (1913 року народження, призваний з Курської області).

Керівник «Подвигу» Володимир СЕРГІЄНКО повідомив журналістам, що останки воїнів виявлені і зібрані в радіусі від 1 до 9 км навколо села Оборонне (колишнє село Камари).

На братському кладовищі воїнів Приморської армії в селі Оборонному, де відбулося поховання, пройшов жалобний мітинг, в якому взяли участь представники властей міста і Балаклавського району, командування ВМС України, ветеранської громадськості і пошукових загонів. За православними канонами була відслужена панахида за загиблими.