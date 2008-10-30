Севастополь і Москва обговорили питання співпраці

Питання співпраці двох міст-героїв в різних сферах обговорили сьогодні на зустрічі в Севастополі голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН і голова Московської міської думи Володимир ПЛАТОНОВ.

В інтерв`ю агенству УНІАН С.КУНІЦИН повідомив, що в ході зустрічі «конструктивно обговорили весь спектр в рамках візиту делегації Москви на конференцію» (сьогодні в Севастополі відбулася практична конференція в рамках «Тижня мови і культури», який проходить під егідою Севастопольської міськадміністрації і за сприяння міністерств освіти України і Росії - УНІАН).

С.КУНІЦИН, зокрема, розповів про те, що йому «не зовсім зрозуміло, чому до кінця не ухвалюється рішення по будівництву Будинку Севастополя в Москві. Свого часу міськадміністрація Севастополя зробила все можливе і неможливе для того, щоб Будинок Москви в Севастополі відбувся. Нам незрозуміло, чому зроблено один крок, залишилося зовсім трішки, але другого, маленького кроку, не робиться, щоб був аналогічний будинок в Москві. Ми детально проговорили цю ситуацію».

Крім того, як повідомив глава виконавчої влади Севастополя, обговорювалися питання, пов`язані з гуманітарною сферою, освітою. «Я навів приклад, що в Севастополі сьогодні проводиться ІІ Всеукраїнська олімпіада з російської мови, з урахуванням того, що найбільша кількість в Україні живе етнічних росіян. Що ніхто не робить з цього політичного шоу. Що всі питання, маючи обопільне бажання, можна вирішувати», - сказав С.КУНІЦИН. За його словами, він також проінформував московського гостя про те, що «ми сьогодні займаємося питанням ухвалення закону про статус Севастополя, що займаємося питанням створення вільної економічної зони в Севастополі, що хочемо реалізувати такий могутній проект в умовах соціально-економічної і фактичної світової кризи. Що міська адміністрація працює, упевнено себе відчуває, і займається проблемами севастопольців, у тому числі і в гуманітарній сфері».

Як підсумував С.КУНІЦИН, він «ніяких перепон для подальшої співпраці» не бачить. На його думку, відносини між Севастополем і Москвою «робочі, нормальні, і візит був конструктивним, тому що говорили і про ті недоліки, які мають місце, і про робочі питання, які нас не влаштовують. Думаю, ми просунулися в наших відносинах настільки, наскільки це було необхідно».

В.ПЛАТОНОВ, у свою чергу, підкреслив, що його зустріч з головою міськадміністрації Севастополя - «це продовження того шляху, по якому ми разом йдемо, Москва і Севастополь, розвиток співпраці на користь наших народів». За його словами, «є протокол про співпрацю між адміністрацією Севастополя і мерією Москви, ці плани реалізуються. Є спільна співпраця по лінії представницької влади і в рамках цього ми співробітничаємо. Це планомірна, нормальна робота на довірі».

Як додав голова Московської міської думи, «які б політики не були при владі, ніхто не зможе посварити, посіяти ворожнечу між росіянами і українцями».