Організованих курортників у Криму стало менше на 6%

Автономна Республіка Крим за 10 місяців цього року прийняла на відпочинок майже 5,6 млн. осіб, при цьому 1,1 млн. осіб - це організовані відпочивальники.

Про це йдеться в оперативних даних (станом на 31 жовтня) Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

З початку року в Криму відпочили близько 5 млн. 572 тис. осіб, що на 1,6% нижче рівня аналогічного періоду минулого року.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів півострова, організовано в курортно-туристичних установах автономії з початку цього року й станом на сьогоднішній день відпочили понад 1 млн. 159 тис. осіб, що на 6% менше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Станом на сьогоднішній день у Криму працюють 183 курортно-туристичних установи, вони заповнені на 41,2%. Минулого року в цей час в автономії працювало на 7 оздоровниць менше, при цьому коефіцієнт їх заповнюваної становив 46,2%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство курортів АРК розраховує, що в 2008 році Крим прийме на відпочинок близько 6 млн. осіб.