У Криму автівка врізалась у повозку – загинула старенька

ДТП у Совєтському районі

У Криму автомобіль «Рено» врізався у гужовий віз. Внаслідок ДТП загинула літня жінка. Як повідомляє прес-служба ДАІ Криму, інцидент стався в Совєтському районі Криму ввечері в четвер. 76-річний чоловік, який керував повозкою, травмований. Жінка (1932 року народження), яка знаходилася у повозці, загинула. Всі учасники ДТП – жителі смт Совєтський.

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