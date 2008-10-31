У Криму автівка врізалась у повозку – загинула старенька
12:00, 31 жовтня 2008Крым
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ДТП у Совєтському районі
У Криму автомобіль «Рено» врізався у гужовий віз. Внаслідок ДТП загинула літня жінка.
Як повідомляє прес-служба ДАІ Криму, інцидент стався в Совєтському районі Криму ввечері в четвер.
76-річний чоловік, який керував повозкою, травмований. Жінка (1932 року народження), яка знаходилася у повозці, загинула.
Всі учасники ДТП – жителі смт Совєтський.
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