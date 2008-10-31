В Євпаторії мерзнуть лікарні та школи

Найближчими днями в Євпаторії опалювальний сезон не почнеться. Коли буде тепло - невідомо.

Тепла не дають не лише в житлові будинки, але і в лікарні, школи, дитячі садки, об`єкти соціально-культурної сфери. «Тут або мерзнуть, або зігріваються підручними засобами (наприклад, електрообігрівачами)», - повідомляє євпаторійський портал «Каламіт».

Керівництво Євпаторійської філії підприємства «Кримтеплокоммуненерго» називає три причини, чому з 1 листопада тепло не може почати подаватися населенню. По-перше, для початку опалювального сезону мають бути отримані офіційні розпорядження Радміну АРК і влади міста, по-друге, для цього середньодобова температура повітря повинна опуститися нижче + 8 градусів, і, найголовніший аргумент, – відсутність лімітів газу у зв`язку з боргами.