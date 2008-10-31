Севастополю Нацрада з ТБ не указ

Севастопольська міська рада вимагає від Національної ради з питань телебачення і радіо мовлення скасувати своє рішення про припинення ретрансляції неадаптованих до українського законодавства телепрограм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Нацради, ухваленому на сьогоднішній позачерговій сесії міськради.

У зверненні севастопольські депутати висловили „занепокоєність ситуацією, що склалася у місті в зв’язку з рішенням Нацради з питань телебачення і радіомовлення №1738 від 1 жовтня, згідно з яким оператори і провайдери програмних послуг мають припиняти ретрансляцію іноземних програм, зміст яких вимагає адаптації до вимог чинного законодавства України”.

„За незрозумілих для більшості севастопольців причин, в цей список потрапили найбільш популярні російські телеканали”, - йдеться у зверненні.

Депутати зазначають, що в Севастополі понад 90% російськомовного населення, і припинення ретрансляції російських телеканалів в кабельних мережах призведе „до загострення громадсько-політичної ситуації і зростання соціальної напруги у регіоні”.

Депутати також зобов’язали операторів і провайдерів програмних послуг, що здійснюють діяльність на території Севастополя не припиняти ретрансляцію телепрограм і каналів.

Крім того, голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ підписав позови до Київського окружного адміністративного суду і Центрального адміністративного суду міста Києва з проханням визнати протиправним зазначене рішення Національної ради з питань телебачення й радіомовлення України та скасувати його.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада України з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів.

Як пояснив перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС, рішення про припинення ретрансляції в кабельних мережах неадаптованих до українського законодавства програм стосуються не лише російських телекомпаній.

Нацрада наполягає на тому, щоб програми телеканалів були приведені у відповідність зі стандартами конвенції про трансграничне мовлення, а також до вимог українського законодавства, зокрема, законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про громадську мораль», «Про рекламу».