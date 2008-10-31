У Севастополі знищили 500-кілограмову авіаційну міну

Сьогодні в Севастополі піротехніки знищили радянську 500-кілограмову індукційну гідродинамічну міну (ІГДМ).

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Севастополі, боєприпас був знайдений 30 жовтня жителем Гагарінського району в районі Очеретяного шосе в лісовому масиві.

Про небезпечну знахідку він повідомив в МНС. Піротехніки встановили, що це модель авіаційної парашутної донної міни ІГДМ-500, яка була розроблена в 1957 році в СРСР.

Міна була частково розукомплектована: з корми зрізаний відсік з електроприладами і підривниками, але основна частина боєприпасу – відсік з вибуховою речовиною (масою близько 200 кг) був не зачеплений.

Фахівці МНС занурили півтоновий вибухонебезпечний предмет на спеціальну машину і вивезли за межі міста – на полігон у с.Хмельницьке. Там міна була знищена.