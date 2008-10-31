Хеллоувін у Верховній Раді (фото)

Народні депутати України з фракції Партії регіонів Олександр СТОЯН і Владислав ЛУК`ЯНОВ у перерві для узгодження поправок до антикризового законопроекту поставили на стіл президії Верховної Ради вирізану з гарбуза голову із запаленою свічкою.

«Я вам скажу, що нам, в принципі, в нашому приміщенні хеллоувін не потрібний, - зреагував голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК. - Він у нас кожен Божий день. Щойно засідання - у нас хеллоувін».

Фото Сергія Светлицького /УНІАН