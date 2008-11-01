Mercedes влетів у дерево: загинули двоє людей

Дві людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Сімферополі.

За даними прес-служби Головного управління МНС України в Криму, автоаварія сталася сьогодні близько 03.15 ночі.

У повідомленні сказано, що водій автомобіля Mercedes на високій швидкості не впорався з управлінням, в результаті - машина врізалась у дерево. «У результаті ДТП загинули дві людини, є постраждалі», - наголошується в інформації кримського управління МНС.

Подробиці автоаварії УНІАН дізнатися не вдалося – в прес-службі кримської Державтоінспекції в суботу не відповідають телефони.