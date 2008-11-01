У Севастополі створено 8,2 тис. робочих місць - адміністрація

У Севастополі за 9 місяців поточного року за рахунок усіх джерел фінансування введено в дію та укомплектовано кадрами 8,2 тис. робочих місць, річне завдання виконано на 102,7%.

Про це УНІАН повідомили в управлінні праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації.

За інформацією управління, за цей же період Міським центром зайнятості зареєстровано 5,2 тис. незайнятих громадян. Працевлаштовано 2,7 тис. осіб, або 51,5% від загальної кількості зареєстрованих (2007 року - 48,8%), охоплено професійним навчанням, перенавчанням 524 особи, або 18,8% від загальної кількості безробітних (2007 г.—22,4%). Організовано участь у суспільних роботах 229 безробітних.

За 9 місяців 2008 року середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці міста, становила 1673,32 грн. і виросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35,2%, повідомили в управлінні.