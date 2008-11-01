Олімпіада з російської мови в Севастополі знайшла переможців

Заступник міністра освіти і науки Павло ЗЕМЛЯНСЬКИЙ у Севастополі вручив нагороди переможцям ІІ Всеукраїнської олімпіади з російської мови й літературі, яка проходила в рамках «Тижня мови й культури «Багатонаціональний Севастополь» з 27 по 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, П.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ привітав переможців і призерів олімпіади, передав вітання від міністра освіти і науки професора Івана ВАКАРЧУКА. Заступник міністра повідомив, що рішення міністром присвоїти олімпіаді статус всеукраїнської (рік тому олімпіада з російської мови й літератури в Севастополі мала статус міжрегіональної - УНІАН) було ухвалено взимку цього року, і «цей крок є надзвичайно важливим». За словами П.ЗЕМЛЯНСЬКОГО, «безумовно, представники інших мов, які вчаться, також на це претендують, але позиція міністра І.ВАКАРЧУКА полягала в тому, що якщо така велика кількість дітей вивчає таку мову, таку багату літературу, звичайно, обходитися якимись регіональними олімпіадами недоцільно».

Звертаючись до 11-класників, заступник міністра також висловив надію, що дипломи переможців їм «дуже стануть у нагоді» під час вступу до вузів.