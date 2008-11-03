Погода в Криму на 3-4 листопада
00:01, 03 листопада 2008Крым
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Вночі та вранці місцями туман
За прогнозами Українського гідрометцентру, 3-4 листопада в Криму без опадів.
3 листопада (понеділок) на Кримському півострові вночі та в першій половині дня місцями туман. Вдень 15-20° тепла, вночі 7-12° тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
4 листопада (вівторок) в Криму вночі та вранці місцями туман. Вдень 13-18° тепла, вночі 5-10° тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
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