Погода в Криму на 3-4 листопада

Вночі та вранці місцями туман

За прогнозами Українського гідрометцентру, 3-4 листопада в Криму без опадів. 3 листопада (понеділок) на Кримському півострові вночі та в першій половині дня місцями туман. Вдень 15-20° тепла, вночі 7-12° тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с. 4 листопада (вівторок) в Криму вночі та вранці місцями туман. Вдень 13-18° тепла, вночі 5-10° тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

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