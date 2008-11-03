Альпіністи врятували парапланериста в Криму
10:24, 03 листопада 2008Крым
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Чоловік отримав важкі травми
У Криму, на Ай-Петрі, альпіністи МНС врятували 36-річного парапланериста з Ялти.
Як повідомляє прес-служба МНС України, в районі плато Ай-Петрі сталося падіння парапланериста, внаслідок чого він отримав важкі травми.
5 працівників Ялтинського гірського пошуково-рятувального взводу МНС надали постраждалому невідкладну медичну допомогу та передали лікарям «швидкої».
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