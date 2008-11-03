Лідер вітренковців Криму очолив російських співвітчизників України
10:51, 03 листопада 2008Крым
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Організація хоче перерости в міжнародну
Депутат Верховної Ради Криму від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», лідер кримської організації ПСПУ Валерій ІВАНОВ очолив громадську організацію «Всеукраїнське об`єднання російських співвітчизників».
Як повідомляє інформбюро ПСПУ, організацію заснували представники 21 регіону України. Збори відбулися цими вихідними в Києві.
Також були обрані заступники керівника і секретар організації.
Організація «Всеукраїнське об`єднання російських співвітчизників» допускає колективне членство і має намір перерости в міжнародну, дана норма передбачена її статутом.
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