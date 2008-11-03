17 тис. пляшок горілки і 2,5 тис. пляшок коньяку вилучили у Феодосії

У Феодосії (Крим) під час проведення оперативно-профілактичної операції «Алкоголь» співробітники податкової міліції виявили факт реалізації алкогольної продукції без торгівельного патенту.

Регіональний представник однієї з комерційних фірм не зміг надати податківцям патент. Я

Як повідомляє прес-служба кримської податкової, в результаті огляду складу фірми вилучено більш як 17 тис. пляшок горілки, близько 2,5 тис. пляшок коньяку, понад 2,6 тис. пляшок вина, шампанського і різних настойок на загальну суму порядка 200 тис. грн.

Матеріали будуть передані до суду.