Захист російської мови є пріоритетним завданням МЗС Росії

Захист і популяризація російської мови є пріоритетним завданням Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ, виступаючи сьогодні на ІІ Асамблеї «Російський світ» у Москві.

«Збереження російської мови і російської культури у ближньому і далекому зарубіжжі, нарощування взаємодії на всьому просторі «Російського світу», сприяння розкриттю потенціалу нашого «Російського світу» - серед пріоритетних напрямів діяльності російської дипломатії», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що МЗС РФ активно працює на цьому напрямі і бачить, що потрібно зробити ще більше.

За словами міністра, потрібно використовувати всі резерви взаємодії офіційної дипломатії з народною дипломатією.

«Ми сьогодні прагнемо добиватися реальної віддачі від різних заходів і надаємо підтримку російській мові перш за все на пострадянському просторі, приймаємо кроки щодо оформлення договірно-правових основ забезпечення її позицій в колишніх радянських республіках, щодо захисту мовних прав проживаючих наших співвітчизників», - сказав С.ЛАВРОВ, додавши, що «ми підтримуємо російськомовні ЗМІ за кордоном».

За його словами, це важливе завдання з погляду зміцнення позицій російської мови.

Окрім цього, сказав міністр, активно відстоюються позиції російської мови в міжнародних організаціях.

С.ЛАВРОВ повідомив, що сьогодні на практиці просуванням російської мови і російської культури в світі займається 50 російських центрів науки і культури і 26 представництв «Росзарубежцентра».

«Популярність твоєї мови в іншій країні – це важливий показник міжнародного авторитету держави», - зазначив він.