У Севастополі викрито посадовців
12:00, 03 листопада 2008Крым
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Службове підроблення
У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю.
Як повідомляє прес-служба МВС України, посадовці упродовж останніх 2 років підробили податкові звіти щодо поставок приватним підприємством скляних пляшок для розливу винопродукції, на підставі яких незаконно отримали з державного бюджету відшкодування ПДВ на суму понад 160 тис. грн.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення).
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