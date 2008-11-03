У Севастополі викрито посадовців

У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю.

Як повідомляє прес-служба МВС України, посадовці упродовж останніх 2 років підробили податкові звіти щодо поставок приватним підприємством скляних пляшок для розливу винопродукції, на підставі яких незаконно отримали з державного бюджету відшкодування ПДВ на суму понад 160 тис. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення).