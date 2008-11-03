Чи хочуть українці дострокових виборів (опитування)

Більшість українців не підтримує рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це свідчать результати соцопитуваня „Українського демократичного кола”, проведеного на замовлення Інституту політики, результати якого передані УНІАН.

Зокрема, не згодні з рішенням Президента щодо проведення ще одних позачергових виборів до ВР 78,3% респондентів, 13,6% вважають таке рішення правильним, а 8,1% опитаних не змогли визначитись з відповіддю.

Найбільший рівень підтримки рішення про проведення позачергових виборів на Заході України – за це висловилися 20,8% опитаних. Водночас дві третини мешканців (66,4%) Західного регіону не підтримують проведення позачергових парламентських виборів.

При цьому переважна більшість українців (60,2%) вважає, що найкращим шляхом виходу з політичної кризи в Україні є досягнення компромісу між політичними силами без проведення дострокових виборів. Разом з тим, п’ята частка опитаних (19,6%) вбачає найкращий шлях виходу з кризи у проведенні дострокових виборів і парламенту, і Президента. Інші шляхи виходу з політичної кризи мають значно менше прихильників: проведення дострокових виборів Президента – 6,7%; проведення дострокових виборів до парламенту – 3,2%.

Всеукраїнське опитування було проведено 24-30 жовтня 2008 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.