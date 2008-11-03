Рішення суду, що заборонив табличку в Севастополі, є незаконним?

Рішення Господарського суду Києва, який заборонив встановлювати пам’ятну табличку, що увіковічує 90-у річницю з дня підняття українських прапорів на деяких кораблях Чорноморського флоту, є незаконним, вважає перший командувач Військово-Морських сил України, віце-адмірал, член Центрального Проводу Української народної партії (УНП) Борис КОЖИН.

«Рішення Господарського суду Києва є незаконним та таким, що суперечить загальній тенденції щодо відновлення історичної справедливості в Україні», – прокоментував він рішення Госпсуду, що задовольнив позов Севастопольської міськради та заборонив встановлювати табличку.

Як повідомляє прес-служба УНП, на думку Б.КОЖИНА, ця справа «не входить до компетенції господарських судів, адже це не процес між двома підприємцями, а процес між українською державою в особі Міноборони та проросійськими політичними силами Севастопольської міськради».

«Рішення про встановлення пам’ятного знаку приймало Міністерство оборони, що є загальнодержавним органом виконавчої влади, в компетенцію якого входить і вшанування та святкування подій з української військової історії», – наголосив перший командувач ВМС України.

«Зважаючи на антиукраїнське рішення Господарського суду Києва, питання встановлення пам’ятної таблички на Графській пристані стає не юридичним, а загальнополітичним питанням, яке потребує негайного вирішення», – наголосив він.

Б.КОЖИН вважає, що рішення про встановлення таблички має бути прийнято центральною владою – або відповідним Указом Президента, або рішенням Кабміну. «А контролюючі органи мають терміново перевірити відповідність рішення Господарського суду Києва Конституції України, законам України та указам Президента, де йдеться про відновлення історичної справедливості та вшанування борців за незалежність України в усіх регіонах», – заявив віце-адмірал.

При цьому, він висловив переконання, що «всупереч протидіям», табличка на Графській пристані в Севастополі буде встановлена.