Гривня йде на поправку

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 5,8650/5,9850 грн., до 11:00 ціни знизилися до 5,8200/5,8700 грн., до 12:00 «відкотилися» на 5,8450/5,8800, а до закриття цінові рівні встановилися на позначках 5,8400/5,8650 грн. за 1 дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 15:00 НБУ оголосив про інтервенцію на ринок по валютній парі USD/UAH - 5,8000/5,8500, по EUR/UAH – 7,4000/7,4600.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2735/1,2895. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 7,5085/7,6725, до 11:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз 7,4505/7,5245, а до 12:00 піднялися 7,4965/7,5515. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH знову знизилися 7,4860/7,5280.